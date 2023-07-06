Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта", "Пул первого", "Беларускі Гаюн"

Прямая речь Лукашенко: "Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. - Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал".

Детали: Кроме того, Лукашенко рассказал журналистам о местонахождении вагнеровцев. "Насколько я на сегодняшнее утро проинформирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", - сказал он.

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Также, по словам белорусского диктатора, никто в Беларуси не строит лагерей для наемников Пригожина, хотя СМИ фиксировали работы по обустройству мест размещения.

"Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в частности под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по размещению, конечно, об этом видении я вам не скажу", - заявил Лукашенко.

В то же время мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что около 200 вагнеровцев сейчас могут находиться на территории военного полигона "Лосвидо" Витебской области страны.

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Дословно: "Полигон "Лосвидо" расположен в примерно 52 км. от границы с РФ и примерно 150 км. от границы с Латвией. По предварительным данным, там бойцы ЧВК "Вагнер" обучают стрельбе некоторые подразделения ВС РБ".

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