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Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси

Станислав ПогориловЧетверг, 6 июля 2023, 11:40
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Александр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта", "Пул первого""Беларускі Гаюн"

Прямая речь Лукашенко: "Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. - Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал".

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Детали: Кроме того, Лукашенко рассказал журналистам о местонахождении вагнеровцев. "Насколько я на сегодняшнее утро проинформирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", - сказал он.

Также, по словам белорусского диктатора, никто в Беларуси не строит лагерей для наемников Пригожина, хотя СМИ фиксировали работы по обустройству мест размещения.

"Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в частности под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по размещению, конечно, об этом видении я вам не скажу", - заявил Лукашенко.

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В то же время мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что около 200 вагнеровцев сейчас могут находиться на территории военного полигона "Лосвидо" Витебской области страны.

Дословно: "Полигон "Лосвидо" расположен в примерно 52 км. от границы с РФ и примерно 150 км. от границы с Латвией. По предварительным данным, там бойцы ЧВК "Вагнер" обучают стрельбе некоторые подразделения ВС РБ".

Что предшествовало:

  • После мятежа и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
  • 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
  • ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.
  • В тот же день белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.
  •  4 июля сообщалось, что Пригожин лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие. 

Темы: ЛукашенкоПригожинВагнерБеларусь
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