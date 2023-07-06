Прокуратура объяснила, почему дело "гранаты под Радой" затянулось на 8 лет

Прокуратура уверяет, что прилагала максимум усилий для обеспечения быстрого и всестороннего рассмотрения дела о смерти нацгвардейцев от взрыва гранаты 2015 года, в котором подозревался Игорь Гуменюк.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Всего в деле более 100 томов, 152 потерпевших и около 100 свидетелей.

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Подготовительное судебное заседание в производстве по обвинению Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка (по данным следствия, гранату бросил Гуменюк, а Крайняк в этот момент якобы бросил дымовую шашку, чтобы отвлечь внимание -ред.) в совершении террористического акта, в результате которого погибли четверо нацгвардейцев и еще 142 человека получили ранения, состоялось 25 октября 2016 года.

На том заседании суд по ходатайству стороны защиты принял решение об осуществлении судебного разбирательства судом присяжных.

Столичная прокуратура была привлечена к делу в декабре 2021 года.

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С января 2022 года по июль 2023 было назначено более 30 судебных заседаний, ни одно из которых не было перенесено по вине прокурора, отмечает Максимец. В то же время, по ее словам, треть заседаний было отложено по ходатайству стороны защиты, которая мотивировала это необходимостью пребывания в других судебных заседаниях, хотя даты определялись судом заранее.

Кроме того, стороной защиты регулярно заявлялись ходатайства об отводе как председательствующего судьи так и всего состава суда, которые судом оставались без рассмотрения в связи со злоупотреблением защитника своим правом на подачу ходатайства об отводе, отмечает пресс-секретарь прокуратуры.

Также судебные заседания снимались в связи с болезнью обвиняемого Крайняка, а также по ходатайствам стороны защиты из-за невозможности адвоката присутствовать в заседании.

В феврале 2022 года суд заканчивал исследование письменных доказательств и должен был перейти к допросу свидетелей. Но из-за полномасштабного вторжения РФ процесс остановился. С февраля по июнь 2022 года судебные заседания не проводились.

В ноябре 2022 года изменился состав суда присяжных и после утверждения нового состава судебное разбирательство пришлось начать с начала.

В январе 2023 года после очередного ходатайства адвоката обвиняемого об отложении заседания суд удовлетворил ходатайство прокурора и привлек защитника из Центра вторичной правовой помощи для активизации судебного разбирательства и предотвращения дальнейших срывов судебных заседаний.

Относительно того, почему по этому делу Гуменюк так и не был допрошен в суде, Максимец объяснила следующее: в декабре 22-го года, когда состоялось первое заседание по существу с участием нового состава суда присяжных, был утвержден порядок исследования доказательств, согласно которому допрос обвиняемого должен был состояться после исследования письменных доказательств, допросов свидетелей и потерпевших.

Прямая речь Максимец: "С декабря 2022 года по июль 2023-го судебные заседания проходили практически еженедельно.

По состоянию на 5 июля 2023 года суд исследовал 56 томов письменных доказательств стороны обвинения из 60 и уже в следующих судебных заседаниях должен был завершить стадию исследования письменных доказательств и перейти к стадии допроса свидетелей стороны обвинения.

Избрание обвиняемому Гуменюку исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей было обусловлено тяжестью инкриминируемых ему преступлений и рисками, что он будет скрываться от следствия или совершать новые преступления".

Что предшествовало: Подозреваемого в убийстве нацгвардейцев под Верховной Радой в 2015 году Игоря Гуменюка 5 июля доставили на очередное заседание суда.

После заседания он, по предварительной информации, взорвал неустановленные взрывные устройства в туалете и попытался убежать. Его остановили караульные выстрелом в воздух. После этого Гуменюк забаррикадировался в конвойном помещении.

При штурме, по предварительным данным прогремел еще один взрыв, в результате которого погиб сам Гуменюк, двое КОРДовцев получили ранения нижних конечностей.

Адвокат Гуменюка заявил, что его подзащитный чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя взорвать.