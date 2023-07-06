Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 21:34
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли

Почти через год расследования ГБР закрыло уголовное производство по ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос "Украинской правды"

Дословно ГБР: "Во время досудебного расследования проведены необходимые следственные (розыскные) действия и судебные экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия, выводы которых проанализированы и по результатам 04.07.2023 принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления".

Детали: Никаких других деталей, в частности, по чьей вине было совершено ДТП, Бюро не раскрывает.

Реклама:
 

Предыстория:

  • В ночь на 15 сентября 2022 года пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Легковушка столкнулась с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождавшие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. У Зеленских серьезных повреждений обнаружено не было.
  • Государственное бюро расследования сообщило, что будет расследовать ДТП с участием автомобиля президента Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
ДТП
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Пьяный полицейский вез выпускников школы и вылетел в кювет: трое 16-летних девушек погибли
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: