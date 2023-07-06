Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли

Почти через год расследования ГБР закрыло уголовное производство по ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос "Украинской правды"

Дословно ГБР: "Во время досудебного расследования проведены необходимые следственные (розыскные) действия и судебные экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия, выводы которых проанализированы и по результатам 04.07.2023 принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления".

Детали: Никаких других деталей, в частности, по чьей вине было совершено ДТП, Бюро не раскрывает.

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