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Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 21:34
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли

Почти через год расследования ГБР закрыло уголовное производство по ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на запрос "Украинской правды"

Дословно ГБР: "Во время досудебного расследования проведены необходимые следственные (розыскные) действия и судебные экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия, выводы которых проанализированы и по результатам 04.07.2023 принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления".

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Детали: Никаких других деталей, в частности, по чьей вине было совершено ДТП, Бюро не раскрывает.

 

Предыстория:

  • В ночь на 15 сентября 2022 года пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Легковушка столкнулась с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождавшие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. У Зеленских серьезных повреждений обнаружено не было.
  • Государственное бюро расследования сообщило, что будет расследовать ДТП с участием автомобиля президента Украины.

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Темы: ДТПЗеленский
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