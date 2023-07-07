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Ракетный удар РФ по Львову: погибших уже шестеро, спасли семерых, 14 человек в больнице

Валентина Романенко, Елена РощинаПятница, 7 июля 2023, 00:02
Ракетный удар РФ по Львову: погибших уже шестеро, спасли семерых, 14 человек в больнице
фото ОВА

Во Львове продолжают разбирать завалы домов после ночного ракетного удара РФ, количество погибших возросло до семи, спасли 7 человек, 14 пострадавших госпитализировали, 64 человека эвакуировали.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram и городской глава Львова Андрей Садовой в Facebook

Детали: В 22:16 Козицкий сообщил, что во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело – это женщина, шестая погибшая от российского удара, нанесенного в ночь на 6 июля.

Глава Львовской ОГА сообщил, что уже разобрали 70% разрушений. Службы будут работать всю ночь.

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По состоянию на 21 час работники ГСЧС спасли 7 человек. 64 человека эвакуировали с места происшествия. 14 пострадавших госпитализировали. Было вывезено 170 метров кубических обломков строительных конструкций.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что два дома разрушены почти полностью, их нужно будет восстанавливать, людей отселили. Всего ночью было повреждено около 35 домов.

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Для размещения, питания и оказания психологической помощи развернули 9 палаток. 40 человек временно отселили в модульный городок, отель и детский центр спорта, туризма и экскурсий.

 
 

Прямая речь: "Дома остаются полностью отключенными от электро-, газо- и водоснабжения.

Спасибо всем профессионалам и неравнодушным людям, причастным к поиску наших земляков и помощи тем, кто потерял свои дома.

Поисково-спасательные работы будут продолжаться в круглосуточном режиме, пока не разберем все завалы".

Обновлено в 00:02: После полуночи 7 июля Козицкий сообщил, что в результате ракетной атаки во Львове количество погибших возросло до семи человек. Под завалами многоквартирного дома во Львове, в который попала ракета, обнаружили тело еще одной женщины.

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УП, обновлено
Темы: Львовракетный удар
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