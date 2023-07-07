Российская ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до 10

Количество погибших в результате вражеской ракетной атаки на Львов возросло до 10 человек, 42 человека ранены, среди них – 3 ребенка.

Источник: МВД, городской голова Львова Андрей Садовой

Дословно: "Львов. Количество погибших в результате российского ракетного обстрела возросло до 9 человек, 42 человека получили ранения (из них три ребенка)".

Детали: В ведомстве добавили, что спасательно-поисковые работы продолжаются.

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Обновлено: Садовый сообщил, что количество жертв во Львове возросло до 10.

"Только что нашли 10 тело. Женщина.

Сейчас чрезвычайники высвобождают погибшую от завалов", – отметил мэр. И добавил, что на этом спасательно-поисковая операция будет завершена.

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