Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 11:23

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки на территории украинской Волынской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский премьер написал в Facebook.

Моравецкий установил деревянный крест и помолился перед ним.

Как сообщает Polsat News, премьера Польши сопровождает один из польских потомков жителей села, доктор Леон Попек, который занимается исследованием Волынской трагедии.

Реклама:
 
Mateusz Morawiecki/facebook.com
 
Mateusz Morawiecki/facebook.com
 
Mateusz Morawiecki/facebook.com

Премьер-министр также прибыл на кладбище, где похоронены погибшие поляки. Там он возложил венок к памятнику, посвященному их памяти.

Визит Моравецкого в Украину – не единственное мероприятие, запланированное на пятницу.

В варшавской архикафедральной базилике Святого Иоанна Крестителя состоится богослужение, которое отслужат католические и православные священнослужители из Польши и Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.

Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.

О том, как решить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

Читайте также статью: Испытание Волынью: выдержит ли украинско-польское потепление проверку историей

Темы: ПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Польша
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: