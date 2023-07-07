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Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 11:23

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки на территории украинской Волынской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский премьер написал в Facebook.

Моравецкий установил деревянный крест и помолился перед ним.

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Как сообщает Polsat News, премьера Польши сопровождает один из польских потомков жителей села, доктор Леон Попек, который занимается исследованием Волынской трагедии.

 
Mateusz Morawiecki/facebook.com
 
Mateusz Morawiecki/facebook.com
 
Mateusz Morawiecki/facebook.com

Премьер-министр также прибыл на кладбище, где похоронены погибшие поляки. Там он возложил венок к памятнику, посвященному их памяти.

Визит Моравецкого в Украину – не единственное мероприятие, запланированное на пятницу.

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В варшавской архикафедральной базилике Святого Иоанна Крестителя состоится богослужение, которое отслужат католические и православные священнослужители из Польши и Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.

Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.

О том, как решить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

Читайте также статью: Испытание Волынью: выдержит ли украинско-польское потепление проверку историей

Темы: ПольшаУкраина
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