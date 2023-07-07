Прилепин показал ноги после покушения

Российский писатель, политик и украинофоб Захар Прилепин записал новое видео из больницы.

Источник: ТГ-канал Прилепина

Детали: Переживший покушение украинофоб показал, что встал на ноги.

Они скованы скрепляющими металлическими конструкциями.

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"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", – заявил на видео Прилепин.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у писателя серьезно пострадали ноги.

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