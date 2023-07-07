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Прилепин показал ноги после покушения

Валентина РоманенкоПятница, 7 июля 2023, 18:18
Прилепин показал ноги после покушения
скриншот

Российский писатель, политик и украинофоб Захар Прилепин записал новое видео из больницы.

Источник: ТГ-канал Прилепина

Детали: Переживший покушение украинофоб показал, что встал на ноги.

Они скованы скрепляющими металлическими конструкциями.

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"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", – заявил на видео Прилепин.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у писателя серьезно пострадали ноги.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 6 мая в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, который якобы воевал против Украины. Тогда СМИ сообщали, что Прилепин тяжело ранен, а водитель погиб.
  • Как сообщила пресс-служба Прилепина, в результате взрыва погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин с позывным "Злой".
  • МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. Позже в Следкоме РФ отчитались, что задержанный по подозрению в покушении на Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину.

Темы: Росcиявойна
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