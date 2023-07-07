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В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"

Валентина РоманенкоПятница, 7 июля 2023, 19:02
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут вагнеровцев
"Радіо Свобода"

Представители частной военной компании "Вагнер" пока не прибывали для осмотра возможного места размещения бойцов компании в палаточном лагере в районе города Осиповичи Могилевской области Беларуси.

Источник: помощник министра обороны РБ генерал-майор Леонид Касинский, который прибыл в лагерь, которого цитирует российское издание ТАСС

Прямая речь: "Нет, оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой "Вагнер" размещаться или не размещаться в Белоруссии, тогда и будут смотреть".

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Детали: Касинский пояснил, что "это летний лагерь, который построен во взаимодействии с органами местной власти". "Данный лагерь развертывался для тренировки как военных, так и представителей гражданской администрации в рамках развертывания системы территориальной обороны", - добавил он.

По словам генерала, лагерь способен вместить около 5 тысяч человек. Он также отметил, что "теоретически (военную) технику можно разместить где угодно".

Прямая речь: "Все зависит от количества этой техники. Это бывший военный городок. Инфраструктура сохранилась: и боксы (для хранения техники) были, здесь артиллерийская бригада когда-то располагалась".

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Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами сообщил, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время", в том числе под Осиповичами.

СМИ узнали о работах, которые ведутся на территории бывшей ВЧ №61732 в с. Цель (Осиповичский р-н, Могилевская обл.), где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ. Это примерно в 90 километрах от Минска.

Спутниковые снимки показали, что там, скорее всего, строится палаточный городок.

Лукашенко 27 июня заявлял, что в Беларуси не строят лагеря для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".

Темы: ВагнерБеларусь
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