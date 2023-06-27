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Лукашенко: Лагерей для "Вагнера" не строим, пусть ставят палатки

Валентина РоманенкоВторник, 27 июня 2023, 17:54
Лукашенко: Лагерей для Вагнера не строим, пусть ставят палатки
Александр Лукашенко. иллюстративное фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".

Источник: Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, цитирует госинформагентство "БелТА"

Прямая речь: "Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны с Шойгу подпишет.

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…Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста  - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься".

Что предшествовало: Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.

Государственная пограничная служба Украины опровергала эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.

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Темы: ВагнерЛукашенкоБеларусь
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