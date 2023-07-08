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Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 00:24
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине нового пакета оборонной помощи.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Своевременный, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США. Благодарны американскому народу и президенту Джозефу Байдену за решительные шаги, которые приближают Украину к победе над врагом, а демократию - к победе над диктатурой".

Детали: Зеленский отметил, что расширение оборонных возможностей Украины "даст новые инструменты для деоккупации нашей земли и приближения мира".

Что этому предшествовало:

  • Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн.
  • В новом пакете военной помощи США присутствуют так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (кассетные боеприпасы).

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Темы: ЗеленскийБайденСШАпомощь Украине
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