Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине нового пакета оборонной помощи.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Своевременный, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США. Благодарны американскому народу и президенту Джозефу Байдену за решительные шаги, которые приближают Украину к победе над врагом, а демократию - к победе над диктатурой".

Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та Президенту Джозефу Байдену @POTUS за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних… Реклама: July 7, 2023

Детали: Зеленский отметил, что расширение оборонных возможностей Украины "даст новые инструменты для деоккупации нашей земли и приближения мира".

Что этому предшествовало:

Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн.

В новом пакете военной помощи США присутствуют так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (кассетные боеприпасы).