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Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 04:36
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны.

Источник: Байден в интервью CNN

Прямая речь: "Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас.

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Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю".

Детали: Байден отметил, что, хотя членство Украины в НАТО является преждевременным, США и союзники по Альянсу продолжат обеспечивать украинские силы обороны вооружением, необходимым для остановки российской агрессии.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.
  • Раньше Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если членом Альянса Украина станет после окончания войны.

Темы: БайденНАТОУкраина
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