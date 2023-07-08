Зеленский опубликовал видео со Змеиного в 500-й день полномасштабной войны

Президент Владимир Зеленский с освобожденного острова Змеиный записал видеообращение к украинцам на 500-й день полномасштабной войны.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "500 дней полномасштабной войны.

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Змеиный. Свободный остров свободной Украины.

Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны.

Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море!".

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Детали: Вместе с президентом и военными на остров приехали глава военной разведки Кирилл Буданов и глава ОП Андрей Ермак.

Пока неизвестно, когда было записано видео.

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Напомним: Вчера, 7 июля, Зеленский был в Турции.

Позавчера - в Чехии, а днем ранее в Болгарии.