Зеленский опубликовал видео со Змеиного в 500-й день полномасштабной войны
Президент Владимир Зеленский с освобожденного острова Змеиный записал видеообращение к украинцам на 500-й день полномасштабной войны.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь Зеленского: "500 дней полномасштабной войны.
Змеиный. Свободный остров свободной Украины.
Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны.
Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море!".
Детали: Вместе с президентом и военными на остров приехали глава военной разведки Кирилл Буданов и глава ОП Андрей Ермак.
Пока неизвестно, когда было записано видео.
Читайте также Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула сверхважный остров. Реконструкция
Напомним: Вчера, 7 июля, Зеленский был в Турции.
Позавчера - в Чехии, а днем ранее в Болгарии.