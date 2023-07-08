Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: Россия сейчас завозит дополнительные мины и взрывчатки на ЗАЭС

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 11:09
ГУР: Россия сейчас завозит дополнительные мины и взрывчатки на ЗАЭС
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции, именно сейчас на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества, сообщило ГУР.

Источник: ГУР

Детали: По данным военной разведки, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

Реклама:

Уточняется, что в основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Разведка обнародовала схему ЗАЭС, на которой изображены вероятные места минирований. Ведомство не объясняет, что это за схема и откуда.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
  • Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".

Темы: ЗАЭСминированиеразведкаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: