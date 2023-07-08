ГУР: Россия сейчас завозит дополнительные мины и взрывчатки на ЗАЭС

Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции, именно сейчас на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества, сообщило ГУР.

Источник: ГУР

Детали: По данным военной разведки, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

Уточняется, что в основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Реклама:

Разведка обнародовала схему ЗАЭС, на которой изображены вероятные места минирований. Ведомство не объясняет, что это за схема и откуда.

Предыстория:

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".