ГУР: Россия сейчас завозит дополнительные мины и взрывчатки на ЗАЭС
Суббота, 8 июля 2023, 11:09
Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции, именно сейчас на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества, сообщило ГУР.
Источник: ГУР
Детали: По данным военной разведки, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.
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Уточняется, что в основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Разведка обнародовала схему ЗАЭС, на которой изображены вероятные места минирований. Ведомство не объясняет, что это за схема и откуда.
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