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ГУР: Россия сейчас завозит дополнительные мины и взрывчатки на ЗАЭС

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 11:09
ГУР: Россия сейчас завозит дополнительные мины и взрывчатки на ЗАЭС
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции, именно сейчас на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества, сообщило ГУР.

Источник: ГУР

Детали: По данным военной разведки, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

Уточняется, что в основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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Разведка обнародовала схему ЗАЭС, на которой изображены вероятные места минирований. Ведомство не объясняет, что это за схема и откуда.

 

Предыстория:

  • 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
  • Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".

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Темы: ЗАЭСминированиеразведкаоккупация
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