"Им пора быть дома": Зеленский и командиры защитников "Азовстали" приехали во Львов
Президент Владимир Зеленский в субботу вечером приехал во Львов вместе с командирами защитников "Азовстали", которых он забрал из Турции.
Источник: Укринформ, Суспільне Львів
Детали: Выступая во Львове, Зеленский заявил, что на пятисотый день войны Украина вернула домой своих героев – командиров подразделений, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь".
Прямая речь: "Сегодня, в 500-й день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали" - Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу.
Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома".
Больше деталей: Он лично поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкую сторону за помощь в освобождении украинцев.
Зеленский также выразил благодарность украинской команде, которая работает ради возвращения украинцев домой: Андрею Ермаку, Кириллу Буданову, Игорю Клименко, Рустему Умерову, всей Службе безопасности Украины.
Вместе с тем, как сообщает Суспільне Львів, позже на площади возле памятника Шевченко состоялась молитва за мир в Украине, участие в которой принял и президент Владимир Зеленский. После молитвы Зеленский уехал без выступления.
Предыстория:
- В субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
- Позже в пресс-службе президента уточнили, что пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за возвращения на родину пятерых командиров, защищавших "Азовсталь".