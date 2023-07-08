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"Им пора быть дома": Зеленский и командиры защитников "Азовстали" приехали во Львов

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июля 2023, 22:21
Им пора быть дома: Зеленский и командиры защитников Азовстали приехали во Львов
Зеленский и командиры защитников "Азовстали" во Львове 8 июля, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский в субботу вечером приехал во Львов вместе с командирами защитников "Азовстали", которых он забрал из Турции.

Источник: Укринформ, Суспільне Львів

Детали: Выступая во Львове, Зеленский заявил, что на пятисотый день войны Украина вернула домой своих героев – командиров подразделений, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь".

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Прямая речь: "Сегодня, в 500-й день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали" - Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу.

Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома".

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Больше деталей: Он лично поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкую сторону за помощь в освобождении украинцев.

Зеленский также выразил благодарность украинской команде, которая работает ради возвращения украинцев домой: Андрею Ермаку, Кириллу Буданову, Игорю Клименко, Рустему Умерову, всей Службе безопасности Украины.

Вместе с тем, как сообщает Суспільне Львів, позже на площади возле памятника Шевченко состоялась молитва за мир в Украине, участие в которой принял и президент Владимир Зеленский. После молитвы Зеленский уехал без выступления.

Предыстория:

  • В субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
  • Позже в пресс-службе президента уточнили, что пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за возвращения на родину пятерых командиров, защищавших "Азовсталь".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийАзовЛьвов
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