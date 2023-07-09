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Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину

"Украинская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 01:25
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Молебен во Львове с участием Зеленского. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский во время поездки во Львов, куда 8 июля он прибыл из Турции с командирами "Азова", принял участие в молитвенном мероприятии "Боже, Украину храни! 500 дней сопротивления и победы".

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Дословно: "У памятника Тарасу Шевченко во Львове представители духовенства и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину. Они молились за победу нашего государства и справедливый мир.

Духовные лидеры просили покровительства и сил для защитников нашей Родины, благословения для представителей украинской власти и спасения для всех пострадавших от войны. Также молились за восстановление территориальной целостности Украины.

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В исполнении камерного хора прозвучала Молитва за Украину".

Детали: Кроме Зеленского, в молитвенном мероприятии также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, городской голова Львова Андрей Садовый, глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Владимир Зеленский в субботу вечером приехал во Львов вместе с командирами защитников "Азовстали", которых он забрал из Турции.
  • Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко командующим Нацгвардии.

Темы: ЛьвовЗеленский
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