Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину

Президент Владимир Зеленский во время поездки во Львов, куда 8 июля он прибыл из Турции с командирами "Азова", принял участие в молитвенном мероприятии "Боже, Украину храни! 500 дней сопротивления и победы".

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Дословно: "У памятника Тарасу Шевченко во Львове представители духовенства и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину. Они молились за победу нашего государства и справедливый мир.

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Духовные лидеры просили покровительства и сил для защитников нашей Родины, благословения для представителей украинской власти и спасения для всех пострадавших от войны. Также молились за восстановление территориальной целостности Украины.

В исполнении камерного хора прозвучала Молитва за Украину".

Детали: Кроме Зеленского, в молитвенном мероприятии также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, городской голова Львова Андрей Садовый, глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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