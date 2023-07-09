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Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 16:19
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
разрушения на пилораме в Брянской области, фото: Baza

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в регионе сбыты две украинские ракеты, в поселке Бытошь разрушена пилорама.

Источник: Богомаз в Telegram, Baza, ASTRA 

Дословно: "Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

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Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы".

Детали: Никаких фото или видео губернатор не опубликовал.

В то же время, телеграм-канал Baza опубликовал фото и заявил, что пилораму в Брянской области атаковал беспилотник. "По предварительным данным, дрон врезался в крышу здания в селе Дятьково и взорвался", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, ASTRA со ссылкой на местные паблики сообщает, что взрыв на пилораме прогремел все-таки в поселке Бытошь. "По словам местных жителей, речь идет о нескольких "прилетах"", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы силы ПВО сбили крылатую ракету возле Керчи.

Также губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что в области сработала система ПВО, якобы была сбита ракета в районе Каменского, а осколками повреждена кровля нескольких зданий.

Темы: Росcиявойна
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