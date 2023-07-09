Сенцов получил контузию на фронте
Украинский режиссер и военный, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов в субботу получил контузию (акубаротравму) на фронте.
Источник: Сенцов в видеообращении в Facebook
Детали: Военный записал видео лежа сразу после получения контузии. Он рассказал, что только что закончился бой за важный для контрнаступления рубеж.
Трое бойцов получили ранения.
"У меня контузия, нетяжелая", - сказал Сенцов.
Но на видео видно, что говорить ему сложно.
В подписи Сенцов добавил, что видео было записано в субботу, а в воскресенье он чувствует себя лучше и находится в больнице, как и другие раненые.
Что предшествовало: В июне Сенцову присвоили звание младший лейтенант.
На вторые сутки полномасштабной войны России против Украины Сенцов обнародовал фотографию в военном камуфляже и призвал всех защищать страну.