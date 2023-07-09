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Сенцов получил контузию на фронте

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 20:24
Сенцов получил контузию на фронте
Олег Сенцов, скриншот видео

Украинский режиссер и военный, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов в субботу получил контузию (акубаротравму) на фронте.

Источник: Сенцов в видеообращении в Facebook

Детали: Военный записал видео лежа сразу после получения контузии. Он рассказал, что только что закончился бой за важный для контрнаступления рубеж.

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Трое бойцов получили ранения.

"У меня контузия, нетяжелая", - сказал Сенцов.

Но на видео видно, что говорить ему сложно.

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В подписи Сенцов добавил, что видео было записано в субботу, а в воскресенье он чувствует себя лучше и находится в больнице, как и другие раненые.

Что предшествовало: В июне Сенцову присвоили звание младший лейтенант.

На вторые сутки полномасштабной войны России против Украины Сенцов обнародовал фотографию в военном камуфляже и призвал всех защищать страну.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сенцоввойна
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