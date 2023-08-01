Сотни миллионов на восстановление Киевщины дали компаниям с криминалом и без опыта – СМИ

Сотни миллионов гривен на восстановление Киевщины без проведения тендеров выделили компаниям, которые фигурируют в уголовных производствах, не имели соответствующего опыта, купленным на "Олх", а также структурам, которые журналисты связывают с руководством Киевской ОГА и Офиса президента.

Источник: Bihus.Info

Детали: По данным журналистов, процесс восстановления Киевщины, который начался летом прошлого года, превратился в сплошной хаос: большинство договоров с подрядчиками подписано без проведения тендеров, сами договоры или не публиковались в системе Prozorro вообще, или публиковались с большим опозданием, на похожие работы на одних и тех же объектах могло быть сразу несколько заказов и т.д.

Вместе с тем главной претензией является выбор подрядчиков, которые занимаются восстановлением.

Ориентировочно 40 миллионов гривен от Киевской областной государственной администрации получила компания "Ласт Буд Кэпитал". Она, вместе с несколькими другими фирмами, созданными связанными между собой людьми, фигурируют в ряде уголовных производств, касающихся фиктивности, уклонения от уплаты налогов и подделки документов. Владелец компании говорить с журналистами об отстройке не захотел.

В другом случае более 200 миллионов гривен на отстройку в Буче без тендеров отдали одной семье из Ровенской области. Работами здесь занимались ФЛП Сергей Цыбульский, его сын Дмитрий и на тот момент компания его брата "Грилана". Семья до этого не имела опыта столь масштабных работ.

Сергей Цыбульский свое появление на подрядах объяснил тем, что его семья после деоккупации Киевской области в качестве волонтеров привезла в Бучу хлеб, здесь познакомилась с местными чиновниками, которые якобы и предложили работать в восстановлении.

Он даже не смог назвать точное количество объектов, которые бучанцы доверили им восстанавливать, а отсутствие части договоров в системе Prozorro объяснил тем, что договаривались с чиновниками устно.

Кроме того, подрядов на примерно 40 миллионов гривен на восстановление Бучи получила компания с ошибкой в названии - "Буливельная компания "Відбудова". Bihus отмечает, что ошибку можно объяснить спешкой, ведь фирму регистрировали юристы, выставили ее на продажу на портале объявлений OLX и чуть ли не сразу после покупки новыми владельцами она уже получила первые заказы.

Bihus.Info выяснил, что директор предприятия Борис Лисовский ранее работал в киевском КП "Киевблагоустройство", где тогда же работал Тимур Ткаченко - бывший бизнес-партнер Алексея Кулебы, который сейчас является заместителем главы ОП, но в 2022-м был руководителем Киевской ОГА, которая курировала процесс восстановления и сама приобщалась к раздаче подрядов. Ранее Кулеба также и лично был причастен к работе "Киевблагоустройства", возглавляя профильный департамент КГГА.

Заказ еще на 240 миллионов гривен отдали ООО "Укрбуд-проект-реконструкция", которая должна заниматься восстановлением Бородянского центра социально-психологической реабилитации. На Сумщине правоохранители расследуют деятельность этой фирмы, где эта компания также получала заказы. В судебных материалах говорится, что местный чиновник, который привел эту компанию на подряды, ранее работал на семью владельцев, а сама же фирма якобы не имела ресурсов на работы по восстановлению.

Интересно также, что принадлежит "Укрбуд-проект-реконструкция" Давиду Кизименко - сыну Олега Кизименко - чиновника-сепаратиста, который после оккупации Крыма остался там в должности заместителя мэра Севастополя.

Фигурантом расследования правоохранителей является и еще одна компания-подрядчик - ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз". Фирма получила заказ на ремонт поврежденной кровли в разбитой россиянами многоэтажке в Бородянке. Но, по словам местных, рабочие, разобрав крышу осенью, оставили ее в таком состоянии до января. За это время дом сильно залило, в квартирах образовалась плесень и начались разрушения.

При этом компании планировали отдать еще более 80 миллионов на капитальные ремонты: за 30 миллионов фирма должна была восстановить тот самый дом на Центральной, в котором ремонтировала кровлю, а еще за 50 миллионов - поврежденную многоэтажку неподалеку.

Bihus.Info сообщает, что когда журналисты начали рассылать запросы и интересоваться процессом, чиновники резко передумали и неожиданно разорвали с компанией соглашения.

Дословно: "Руководители части городских и поселковых советов от разговоров с журналистами о восстановлении отказались вообще. Бучанские чиновники объяснили хаос с заказами и документацией войной и спешкой.

Экс-глава КОГА, а ныне заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба в интервью журналистам заявил, что уголовными шлейфами подрядчиков должны заниматься правоохранители, что КОГА не было известно об участии компаний, которые фигурировали в производствах, что подрядчиков пытались выбирать среди местных бизнесменов, а также что он лично ни с кем никаких переговоров и договоренностей не имел. Дмитрий Назаренко, несколько раз откладывая разговор, в результате прислал стандартную письменную отписку".