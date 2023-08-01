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Минобороны РФ уверяет, что Герасимов якобы побывал в Запорожской области

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 09:19
Минобороны РФ уверяет, что Герасимов якобы побывал в Запорожской области
Минобороны РФ убеждает, что Герасимов посидел где-то в штабе якобы в Запорожской области. Скриншот из видео Минобороны РФ

Российское Минобороны заявило, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов якобы побывал на временно оккупированной территории Запорожской области Украины.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении". 

Детали: Сообщается, что Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по "текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении".

Минобороны РФ также опубликовало минутное видео с Герасимовым, однако на нем не понятно, где именно находится российский генерал.

Почему это важно: Российское Минобороны время от времени публикует фото и видео с военным руководством РФ якобы из зоны боевых действий в Украине. При этом российское ведомство уже ловили на лжи. Например, 18 декабря 2022 года Минобороны РФ опубликовало видео, на котором его глава Сергей Шойгу якобы облетал позиции военных на вертолете. Но позже оказалось, что на самом деле Шойгу был на расстоянии около 80 километров от линии фронта – во временно оккупированном Крыму.


 

Темы: РосcиявойнаЗапорожская областьоккупация
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