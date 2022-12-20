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"Передовые позиции", которые посещал Шойгу, оказались на севере Крыма – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 04:50
ШОЙГУ НА ОККУПИРОВАННОЙ УКРАИНЕ, СКРИНШОТ ВИДЕО

Недавно министерство обороны РФ отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны был в десятках километров от линии фронта.

Источники: проект GeoConfirmed в Twitter, издание "Радио Свобода" в Telegram

Детали: 18 декабря стало известно, что министр обороны РФ проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так называемой "спецоперации".

При этом российское министерство обороны сообщало, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений". 

"На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач", – говорится в сообщении ведомства.

Однако проект GeoConfirmed установил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов.

 

Волонтеры проекта геолоцировали места, которые министр осматривает из иллюминатора вертолета. Выяснилось, что окопы, которые попали в объектив камер и над которыми пролетал Шойгу, находятся на расстоянии 85 километров от линии фронта.

ВИДЕО ДНЯ
 

Министр обороны РФ находился на севере Крыма, в районе города Армянск.

Темы: РосcияКрымоккупация
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