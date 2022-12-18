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Шойгу побывал на оккупированной территории Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 09:10
"инспекция" Шойгу на оккупированной Украине, скриншот видео

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так называемой "спецоперации", как в России называют войну в Украине.

Источник: пропагандистское агентство РИА Новости

Дословно: "Шойгу посетил Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации.

При докладах командующих он особое внимание обратил на обеспечение войск, условия размещения личного состава в полевых условиях и на работу медицинских и тыловых подразделений".

Детали: Агентство опубликовало видео, на котором видно, как Шойгу садится в вертолет и оттуда вместе с военными осматривает защитные сооружения оккупантов.

Что предшествовало: Планируется, что министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу примут участие в переговорах самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на 19 декабря.

ВИДЕО ДНЯ

Путин 16 декабря встречался с военным командованием и обсуждал войну РФ против Украины.

Предыстория:

  • 28 апреля украинские журналисты из своих источников сообщали, что в Изюм прибыл начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, чтобы лично осуществлять командование оккупационными войсками РФ.
  • Некоторые украинские деятели и блогеры, в том числе бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, заявляли, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по полевому штабу командования войск РФ под Изюмом, когда там находился Герасимов. Однако он не пострадал.
  • 17 декабря американское издание The New York Times сообщило, что Соединенные Штаты пытались помешать Украине убить Герасимова во время его визита в зону боевых действий в Украине.

Темы: Росcиявойнаоккупация
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