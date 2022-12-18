Шойгу побывал на оккупированной территории Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так называемой "спецоперации", как в России называют войну в Украине.

Источник: пропагандистское агентство РИА Новости

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Дословно: "Шойгу посетил Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации.

При докладах командующих он особое внимание обратил на обеспечение войск, условия размещения личного состава в полевых условиях и на работу медицинских и тыловых подразделений".

Детали: Агентство опубликовало видео, на котором видно, как Шойгу садится в вертолет и оттуда вместе с военными осматривает защитные сооружения оккупантов.

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Что предшествовало: Планируется, что министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу примут участие в переговорах самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на 19 декабря.

Путин 16 декабря встречался с военным командованием и обсуждал войну РФ против Украины.

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