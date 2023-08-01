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Украина имеет план на случай гибели Зеленского − Politico

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 13:50
Украина имеет план на случай гибели Зеленского − Politico
Владимир Зеленский. Фото ОП

Американское издание Politico написало о том, что Украина имеет план на случай возможного уничтожения президента во время войны. Эксперты считают, что такое событие стало бы психологическим шоком, но на обороне Украины не сказалось бы.

Источник: статья Politico

Детали: Издание отмечает, что с тех пор как Владимир Зеленский отказался от эвакуации в начале войны, а взамен попросил боеприпасы, он играет ключевую роль в мобилизации международной поддержки для борьбы с Россией.

Поэтому неудивительно, что российские законодатели и ультранационалистические военные блогеры хором требуют, чтобы он был первой целью.

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Издание напоминает, что на Зеленского совершили уже ряд покушений, но все их удалось предотвратить.

Согласно Конституции, линия правопреемства власти является четкой − когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя глава Верховной Рады Украины. Именно для того, чтобы избежать вакуума власти, в начале российского вторжения политическое руководство Украины находилось в разных уголках страны.

Издание пишет, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, член партии Зеленского "Слуга народа", не имеет особо высокого рейтинга доверия.

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Но по мнению старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Адриана Каратницкого, это не имеет значения, потому что в Украине есть "сильная команда лидеров", и вероятно, в случае смерти президента мир увидел бы "коллективное управление" государством.

Politico считает, что руководящий совет, скорее всего, состоял бы из Стефанчука как главы, а также Андрея Ермака, бывшего кинопродюсера и юриста, который сейчас возглавляет Офис президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова. А Валерий Залужный остался бы главным генералом страны.

Каратницкий добавил, что он надеялся бы увидеть среди руководителей и телеведущего Сергея Притулу, который сейчас руководит большими благотворительными инициативами и имеет большой рейтинг общественного доверия.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому, если бы с Зеленским произошло что-то ужасное, это не было бы настолько решающим, как вы могли бы подумать", − считает Каратницкий.

Детали: Он отметил, что Украина создала "хорошо отточенную" административную, военную и дипломатическую машину: "Я не хочу сказать, что Зеленский не имеет к этому отношения. Но я думаю, что единство страны − это незаменимая вещь".

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Темы: ЗеленскийУкраинавойнавласть
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