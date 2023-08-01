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Украина имеет план на случай гибели Зеленского − Politico

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 13:50
Украина имеет план на случай гибели Зеленского − Politico
Владимир Зеленский. Фото ОП

Американское издание Politico написало о том, что Украина имеет план на случай возможного уничтожения президента во время войны. Эксперты считают, что такое событие стало бы психологическим шоком, но на обороне Украины не сказалось бы.

Источник: статья Politico

Детали: Издание отмечает, что с тех пор как Владимир Зеленский отказался от эвакуации в начале войны, а взамен попросил боеприпасы, он играет ключевую роль в мобилизации международной поддержки для борьбы с Россией.

Поэтому неудивительно, что российские законодатели и ультранационалистические военные блогеры хором требуют, чтобы он был первой целью.

Издание напоминает, что на Зеленского совершили уже ряд покушений, но все их удалось предотвратить.

Согласно Конституции, линия правопреемства власти является четкой − когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя глава Верховной Рады Украины. Именно для того, чтобы избежать вакуума власти, в начале российского вторжения политическое руководство Украины находилось в разных уголках страны.

Издание пишет, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, член партии Зеленского "Слуга народа", не имеет особо высокого рейтинга доверия.

Но по мнению старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Адриана Каратницкого, это не имеет значения, потому что в Украине есть "сильная команда лидеров", и вероятно, в случае смерти президента мир увидел бы "коллективное управление" государством.

Politico считает, что руководящий совет, скорее всего, состоял бы из Стефанчука как главы, а также Андрея Ермака, бывшего кинопродюсера и юриста, который сейчас возглавляет Офис президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова. А Валерий Залужный остался бы главным генералом страны.

Каратницкий добавил, что он надеялся бы увидеть среди руководителей и телеведущего Сергея Притулу, который сейчас руководит большими благотворительными инициативами и имеет большой рейтинг общественного доверия.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому, если бы с Зеленским произошло что-то ужасное, это не было бы настолько решающим, как вы могли бы подумать", − считает Каратницкий.

Детали: Он отметил, что Украина создала "хорошо отточенную" административную, военную и дипломатическую машину: "Я не хочу сказать, что Зеленский не имеет к этому отношения. Но я думаю, что единство страны − это незаменимая вещь".

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Темы: ЗеленскийУкраинавойнавласть
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