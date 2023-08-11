Генштаб: 11 августа РФ нанесла 24 авиационных удара и 5 ракетных - "Кинжалами" и С-300

С начала суток 11 августа на фронте состоялось 25 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, применив 4 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" (1 уничтожен) и 1 ракету С-300.

Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил около 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

По самому горячему направлению - Купянскому - в Генштабе сообщают, что там противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области.

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На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещеевки и Белой Горы.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

В свою очередь, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники уничтожили 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.