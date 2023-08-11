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РФ утром атаковала 4-мя "Кинжалами": один сбит, три попали возле аэродрома

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 августа 2023, 14:15
РФ утром атаковала 4-мя Кинжалами: один сбит, три попали возле аэродрома
МИГ-31К С РАКЕТОЙ Х-47 "КИНЖАЛ", ФОТО DEFENSE EXPRESS

Россия утром атаковала Украину четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", одна из них сбита на Киевщине, другие ударили неподалеку от аэродрома в Ивано-Франковской области, поразив гражданскую инфраструктуру.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Около 10:00 противник осуществил пуски 4-х аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

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Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили неподалеку от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилой сектор". 

Детали: В частности, по данным Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 11 августа власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов.
  • Сообщалось о работе ПВО на Киевщине и в нескольких других областях.
  • Позже в МВД сообщили, что около 10:00 оккупанты ударили аэробаллистическими ракетами по жилому дому в Коломыйском районе. Ракета попала на территорию частного дома, где жила семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик.

Темы: Киевская областьВоздушные силы ВСУракетный ударИвано-Франковская область
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