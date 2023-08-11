РФ утром атаковала 4-мя "Кинжалами": один сбит, три попали возле аэродрома

Россия утром атаковала Украину четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", одна из них сбита на Киевщине, другие ударили неподалеку от аэродрома в Ивано-Франковской области, поразив гражданскую инфраструктуру.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Около 10:00 противник осуществил пуски 4-х аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

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Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили неподалеку от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилой сектор".

Детали: В частности, по данным Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные.

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