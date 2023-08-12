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Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 20:32
Украина достигла тактически значимого прогресса в контрнаступлении – NYT
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Американское издание The New York Times отмечает, что Силы обороны Украины достигли "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении на двух направлениях.

Источник: The New York Times со ссылкой на аналитиков ISW, украинских чиновников и российских военных блогеров

Детали: Как пишет издание, украинские войска продвинулись на 10-12 миль (16-19 км - ред.) вдоль двух главных линий атаки в стремлении Киева достичь южного побережья и перерезать российские линии снабжения.

В наземной войне украинцы продвигаются на юг по двум основным направлениям: через восточное село Старомайорское к оккупированному Россией Бердянску; и далее на запад к оккупированному Россией Мелитополю.

Дословно: "Занятая территория, от 10 до 12 миль на обоих векторах наступления, хоть и относительно небольшая, но важна тем, что заставляет Москву отвлекать силы с других участков линии фронта, говорят военные аналитики. Институт изучения войны, вашингтонский аналитический центр, назвал это продвижение "тактически важным", заявив, что передислокация Москвы, скорее всего, "еще больше ослабит российские оборонительные линии в совокупности", создавая "возможности для любого украинского прорыва, который может стать потенциально решающим"".

Больше деталей: В то же время издание отмечает, что российские войска проводят собственные наступательные операции на северо-востоке Украины вокруг города Купянск. Заставляя Украину обороняться там, говорят военные аналитики, Россия, скорее всего, пытается отвлечь украинские силы с других участков, где они ведут наступление.

На одной из двух основных линий атаки, которая направлена на прибрежный порт Бердянск, Украина закрепила успехи вокруг разрушенного села Старомайорское, которое она отвоевала в конце июля, и, по словам украинских военных и военных аналитиков, продвигается в направлении российского опорного пункта Урожайное.

 
скриншот deepstatemap

Как пишет NYT, Украина выделила тысячи военных, в том числе самых опытных и закаленных в боях морских пехотинцев, а также бронетехнику для продвижения на юг по долине реки Мокрые Ялы.

"Если им удастся прорваться через Урожайное или обойти его, они окажутся в пределах 50 миль (80,5 км - ред.) от двух крупных портовых городов Бердянска и Мариуполя на Азовском море. И с каждой милей, которую они продвигаются, украинские войска оказывают все большее давление на российские линии снабжения", - говорится в публикации.

Темы: контрнаступлениеЗапорожская областьБердянскМелитополь
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