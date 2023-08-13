Партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе - Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что партизаны уничтожили базу россиян в городе.

Источник: Андрющенко в Telegram

Детали: По словам Андрющенко, партизаны сожгли российскую базу днем 13 августа.

Он обнародовал фото пожара, но не предоставил никакой информации.

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Напомним: В ночь на 13 августа в оккупированных Олешках на Херсонщине были уничтожены два склада боекомплектов российских военных.