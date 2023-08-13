Партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе - Андрющенко
Воскресенье, 13 августа 2023, 14:47
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что партизаны уничтожили базу россиян в городе.
Источник: Андрющенко в Telegram
Детали: По словам Андрющенко, партизаны сожгли российскую базу днем 13 августа.
Он обнародовал фото пожара, но не предоставил никакой информации.
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Напомним: В ночь на 13 августа в оккупированных Олешках на Херсонщине были уничтожены два склада боекомплектов российских военных.
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