За минувшие сутки произошло 33 боевых столкновения с врагом – Генштаб

В течение 13 августа между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 33 боевых столкновения.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных ударов и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки состоялось 33 боевых столкновения".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Галагановка, Украинское, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огирцево, Окоп, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка Петропавловка, Песчаное, Берестовое, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области и Терны, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Диброва, Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Миньковка, Григорьевка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Приволье, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Спеповое, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Красного, Чаривного, Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Чаривне, Лобково, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Зеленого Гая, Одрадокаменки, Белозерки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Велетенское, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Казацкое, Антоновка, Токаревка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, станцию РЭБ, средство противовоздушной обороны противника.