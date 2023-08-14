В России прогремели взрывы на нефтяном месторождении: есть погибшие

На нефтяном месторождении в Тюменской области России произошли взрывы, СМИ сообщают о погибших и раненых.

Источник: ТАСС, Telegram-канал Baza

Детали: Речь идет о Талинском нефтяном месторождении возле Нягани. Telegram-канал Baza сообщает о двух взрывах. По предварительным данным, по меньшей мере 2 человека погибли и 5 пострадали.

ТАСС сообщает о четырех пострадавших в тяжелом состоянии.

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