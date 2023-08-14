В России прогремели взрывы на нефтяном месторождении: есть погибшие
Понедельник, 14 августа 2023, 21:46
На нефтяном месторождении в Тюменской области России произошли взрывы, СМИ сообщают о погибших и раненых.
Источник: ТАСС, Telegram-канал Baza
Детали: Речь идет о Талинском нефтяном месторождении возле Нягани. Telegram-канал Baza сообщает о двух взрывах. По предварительным данным, по меньшей мере 2 человека погибли и 5 пострадали.
ТАСС сообщает о четырех пострадавших в тяжелом состоянии.
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