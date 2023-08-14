Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России прогремели взрывы на нефтяном месторождении: есть погибшие

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 августа 2023, 21:46
В России прогремели взрывы на нефтяном месторождении: есть погибшие
Иллюстративное фото, Суспильне

На нефтяном месторождении в Тюменской области России произошли взрывы, СМИ сообщают о погибших и раненых.

Источник: ТАСС, Telegram-канал Baza

Детали: Речь идет о Талинском нефтяном месторождении возле Нягани. Telegram-канал Baza сообщает о двух взрывах. По предварительным данным, по меньшей мере 2 человека погибли и 5 пострадали.

ТАСС сообщает о четырех пострадавших в тяжелом состоянии.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявзрывнефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных

дополнено от 07:59Российские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов

Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ

Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили

Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО – Зеленский

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Все новости...
Росcия
В России еще один взрыв – пылает автозаправка, есть погибшие
Госдеп США: Вряд ли кто-то арестует Путина, пока он президент
США перехватили четыре бомбардировщика России в районе Аляски
Последние новости
11:26
В Эстонии для вооруженных сил построят новые склады за 60 млн евро
11:13
видеоВ Подмосковье крупный пожар на лакокрасочном складе, к тушению привлекли вертолеты
11:11
Нефть растет на фоне сокращения мирового предложения
11:01
документ Косово присоединилось к декларации о "гарантиях безопасности" Украины
10:58
Резкий всплеск долгов украинцев в течение последних трех месяцев: топ причин
10:54
фотоРоссияне обстреляли Волчанск и Купянск на Харьковщине: один погибший, 11 раненых
10:40
Расследование УПКак российские элиты отдыхают под санкциями. Отели, самолеты и семьи кремлевских олигархов на европейских курортах
10:22
Курс валют на 21 августа: наличная гривня снова ослабла в банках
10:20
Как узнать, имеет ли ребенок прививку от кори, если документы потеряны – объяснение от Минздрава
10:12
фото, видеоВ Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных
Все новости...
Реклама: