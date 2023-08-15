Оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Старобельске – сводка

В оккупированном Старобельске захватчики обязали всех мужчин на госпредприятиях пройти медкомиссию и стать на воинский учет.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "С целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях.

В частности, в городе Старобельск Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и стать на воинский учет".

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Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 8 ракет "Калибр" и 15 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" по Одесской области.

В результате успешной боевой работы силами и средствами нашей противовоздушной обороны все ракеты "Калибр" и БпЛА были уничтожены.

В целом враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

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За прошедшие сутки произошло более 15 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Васюковки и Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Московский режим продолжает незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство. В частности, российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облой, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморье. С целью принуждения учеников к обучению в школе по российской программе родителей запугивают административной ответственностью за пропуски учебного процесса.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1станцию РЭБ противника.