Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Урожайного – сводка

За прошедшие сутки россияне пытались вернуть утраченное положение в районе Урожайного, однако успеха не имели.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня (16 августа - ред.) ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования.

Всего зафиксировано пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов: 4 крылатые ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатые ракеты типа "Калибр".

Противовоздушной обороной было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Кроме этого было зафиксировано не менее 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 42 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Атинского, Ястребиного и Павловки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово, Ольшанов Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска, Спирного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодязи и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Понятовка, Херсон, Новодмитровка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.