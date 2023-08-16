Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных

Вступили в силу изменения в законодательство, которые позволяют пересечение государственной границы в период действия военного положения гражданам, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "С сегодняшнего дня пограничники будут обеспечивать пропуск через границу еще одной категории граждан. Соответствующие изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины вступили в силу (постановление Кабмина напечатано в официальной прессе власти -ред.).

Изменениями, которые недавно рассматривались на заседании правительства предоставлена возможность на пересечение границы гражданам, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (с начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году до 30 апреля 2018 года -ред.).

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Пропуск определенной категории лиц через границу на выезд из Украины будет осуществляться при наличии документов, подтверждающих условие для пропуска.

Отмечу, что это касается лиц, чьи близкие родственники, в частности, муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО, или обеспечении ее проведения".

Детали: Как добавил Демченко, до этого право на пересечение границы имели граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. Фактически это период с 30 апреля 2018 года и до сих пор.