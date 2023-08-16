Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных

Валентина РоманенкоСреда, 16 августа 2023, 10:25
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
иллюстративное фото ГПСУ

Вступили в силу изменения в законодательство, которые позволяют пересечение государственной границы в период действия военного положения гражданам, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в АТО.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "С сегодняшнего дня пограничники будут обеспечивать пропуск через границу еще одной категории граждан. Соответствующие изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины вступили в силу (постановление Кабмина напечатано в официальной прессе власти -ред.).

Изменениями, которые недавно рассматривались на заседании правительства предоставлена возможность на пересечение границы гражданам, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (с начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году до 30 апреля 2018 года -ред.).

Пропуск определенной категории лиц через границу на выезд из Украины будет осуществляться при наличии документов, подтверждающих условие для пропуска.

Отмечу, что это касается лиц, чьи близкие родственники, в частности, муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО, или обеспечении ее проведения".

Детали: Как добавил Демченко, до этого право на пересечение границы имели граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. Фактически это период с 30 апреля 2018 года и до сих пор.

Темы: Военное положениеПограничная службаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Военное положение
Горе-уклонист сутки бродил по лесу, а потом позвонил спасателям
Полицейские задержали военного ТЦК, который торговал справками для уклонистов
"Граница на замке": в ГПСУ объяснили, как усилят контроль за выездом мужчин
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: