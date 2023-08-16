США побуждают Иран перестать продавать России дроны – СМИ

Обломок "Шахеда" после атаки на Киев в мае 2023 года, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Соединенные Штаты Америки, обсуждая шаги Вашингтона и Тегерана по деэскалации напряженности, пытаются уговорить Иран прекратить продажу ударных дронов России.

Источник: Financial Times со ссылкой на информированные источники, цитирует "Европейская правда"

Детали: По данным международного издания, администрация Джозефа Байдена поднимала этот вопрос на косвенных переговорах с исламским режимом в Катаре и Омане в этом году, где происходило обсуждение обмена заключенными, в результате чего на прошлой неделе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест.

По словам иранского чиновника и еще одного лица, информированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки беспилотников в Россию, которые Москва использует в войне в Украине, а также запасных частей для дронов.

Чиновник уточнил, что Тегеран, который официально отрицает использование своих беспилотников в Украине, неоднократно обращался к Москве с просьбой прекратить их использование в войне против Украины, но Вашингтон хочет "более решительных шагов".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Соединенные Штаты придерживаются стратегии сдерживания, давления и дипломатии, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, а также привлечь Тегеран к ответственности за нарушение прав человека и "предоставление дронов России для использования в войне против Украины".

Иранский чиновник и еще один человек, который проинформирован о переговорах, рассказали, что участники переговоров надеются достичь договоренности о деэскалации. Для Ирана это будет означать согласие не обогащать уран на более чем 60%, улучшить сотрудничество с МАГАТЭ и пообещать не нападать на американцев.

Этому предшествовало: 16 августа разведка Великобритании сообщила, что Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства.

В апреле СМИ сообщали, что Китай, Россия и Иран ведут секретные переговоры о поставках Исламской Республике ключевого химического соединения, которое используется для приведения в движение баллистических ракет.

Также СМИ утверждали, что Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана.