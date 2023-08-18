БПЛА снова атаковал Москву: поврежден "Экспоцентр"
Столицу России снова атаковал беспилотник, ночью 18 августа взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра".
Источник: российские Telegram-каналы "Baza", "Shot", "ВЧК-ОГПУ", Собянин в Telegram
Детали: По информации "Baza", взрыв произошел недалеко от башен бизнес-центра "Москва-Сити".
"За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий беспилотник", – пишет канал.
Канал "Shot" сообщил, что на месте взрыва виден небольшой столб дыма, туда направились спасатели.
По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", БПЛА упал на крышу "Экспоцентра" в районе "Москвы-Сити", пробив крышу.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".
"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значительных разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", – заявил он.
По предварительным данным "Baza", в 8 павильоне "Экспоцентра" произошло обрушение на площади 30 кв. м.
Напомним: Ночью 30 июля и 1 августа беспилотники атаковали здание центра "Москва-Сити".