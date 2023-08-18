БПЛА снова атаковал Москву: поврежден "Экспоцентр"

Дым после взрыва в районе московского "Экспоцентра". Фото из Telegram "Baza"

Столицу России снова атаковал беспилотник, ночью 18 августа взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра".

Источник: российские Telegram-каналы "Baza", "Shot", "ВЧК-ОГПУ", Собянин в Telegram

Детали: По информации "Baza", взрыв произошел недалеко от башен бизнес-центра "Москва-Сити".

"За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий беспилотник", – пишет канал.

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Канал "Shot" сообщил, что на месте взрыва виден небольшой столб дыма, туда направились спасатели.

По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", БПЛА упал на крышу "Экспоцентра" в районе "Москвы-Сити", пробив крышу.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

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"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значительных разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", – заявил он.

По предварительным данным "Baza", в 8 павильоне "Экспоцентра" произошло обрушение на площади 30 кв. м.

Напомним: Ночью 30 июля и 1 августа беспилотники атаковали здание центра "Москва-Сити".