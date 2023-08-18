Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

БПЛА снова атаковал Москву: поврежден "Экспоцентр"

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 04:40
БПЛА снова атаковал Москву: поврежден Экспоцентр
Дым после взрыва в районе московского "Экспоцентра". Фото из Telegram "Baza"

Столицу России снова атаковал беспилотник, ночью 18 августа взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра".

Источник: российские Telegram-каналы "Baza", "Shot", "ВЧК-ОГПУ", Собянин в Telegram 

Детали: По информации "Baza", взрыв произошел недалеко от башен бизнес-центра "Москва-Сити".

"За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий беспилотник", – пишет канал.

Реклама:

Канал "Shot" сообщил, что на месте взрыва виден небольшой столб дыма, туда направились спасатели.

По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", БПЛА упал на крышу "Экспоцентра" в районе "Москвы-Сити", пробив крышу.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значительных разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", – заявил он.

По предварительным данным "Baza", в 8 павильоне "Экспоцентра" произошло обрушение на площади 30 кв. м.

Напомним: Ночью 30 июля и 1 августа беспилотники атаковали здание центра "Москва-Сити".

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоРакетная атака на Киев: погибли два человека

видеоБеспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда

обновлено, фото, видеоВ Днепре патрульный застрелил мужчину, который оказал сопротивление

Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ

Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду

Все новости...
Российские власти заявили о сбитии беспилотника над Белгородской областью
В России заявили, что морской дрон пытался атаковать корабли Черноморского флота
Победа наступит, когда РФ полностью уберется из Украины – Госдеп США
Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника на Москву
Последние новости
07:42
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
07:25
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
06:58
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
06:32
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
06:06
ОбновленоРакетная атака на Киев: погибли два человека
05:28
ОбновленоВ двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
05:11
В Киеве и области работала ПВО
04:55
Обновлено от 01:45По всей Украине была объявлена воздушная тревога
04:53
На Черкасщине работала ПВО
04:18
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
Все новости...
Реклама: