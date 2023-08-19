Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны РФ сообщило о ночной ракетной атаке на Крым

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 07:41
Минобороны РФ сообщило о ночной ракетной атаке на Крым
ЗРК С-200. Фото из Википедии

Министерство обороны России заявило, что ночью 19 августа украинские силы попытались атаковать аннексированный Крым переоборудованным в ударный вариант зенитно-ракетным комплексом ПВО С-200, однако ракета якобы была сбита.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Минобороны утверждают, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе.

Согласно заявлению министерства, жертв и разрушений нет.

Темы: ракетный ударКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку

Резникова отправят в отставку в ближайшее время - источники

Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять

видеоОккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму

Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя

Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года

Все новости...
ракетный удар
Запорожской области угрожает баллистика – ОВА
Враг нанес ракетный удар по Запорожью
Воздушники предупредили о ракетной опасности для двух областей
Последние новости
10:57
Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования ВВК – Арахамия
10:48
Министр обороны Британии Уоллес ушел в отставку
10:44
Набсовет "Укрэнерго" возглавил бывший президент энергосистемы ЕС
10:20
Кулеба находится с визитом в Испании: говорили о вступлении в ЕС и военной помощи
10:19
Алкоголь не делает людей вокруг привлекательнее – исследование
10:10
Носители калибров. Каких российских кораблей следует опасаться в Черном море
09:57
Минэнерго наработало Концепцию обеспечения энергетической безопасности
09:56
С 1 сентября УГКЦ и ПЦУ переходят на новый календарь: какие изменения ждут верующих
09:55
Курс валют на 31 августа: доллар и евро неожиданно дорожают
09:52
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
Все новости...
Реклама: