Минобороны РФ сообщило о ночной ракетной атаке на Крым
Суббота, 19 августа 2023, 07:41
Министерство обороны России заявило, что ночью 19 августа украинские силы попытались атаковать аннексированный Крым переоборудованным в ударный вариант зенитно-ракетным комплексом ПВО С-200, однако ракета якобы была сбита.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: В российском Минобороны утверждают, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе.
Согласно заявлению министерства, жертв и разрушений нет.