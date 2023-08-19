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Минобороны РФ сообщило о ночной ракетной атаке на Крым

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 07:41
Минобороны РФ сообщило о ночной ракетной атаке на Крым
ЗРК С-200. Фото из Википедии

Министерство обороны России заявило, что ночью 19 августа украинские силы попытались атаковать аннексированный Крым переоборудованным в ударный вариант зенитно-ракетным комплексом ПВО С-200, однако ракета якобы была сбита.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Минобороны утверждают, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе.

Согласно заявлению министерства, жертв и разрушений нет.

Темы: ракетный ударКрым
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