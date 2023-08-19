Минобороны РФ сообщило о ночной ракетной атаке на Крым

Министерство обороны России заявило, что ночью 19 августа украинские силы попытались атаковать аннексированный Крым переоборудованным в ударный вариант зенитно-ракетным комплексом ПВО С-200, однако ракета якобы была сбита.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Минобороны утверждают, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе.

Согласно заявлению министерства, жертв и разрушений нет.