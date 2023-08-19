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10 лодок российских ДРГ уничтожено силами обороны на юге за сутки – Гуменюк

"Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 09:10
10 лодок российских ДРГ уничтожено силами обороны на юге за сутки – Гуменюк
Наталья Гуменюк, скриншот из эфира "Единых новостей"

Сил обороны юга Украины в течение суток 18 августа уничтожили 10 лодок, которые использовали российские диверсионно-разведывательные группы, в них были 40 оккупантов и военная техника.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", "Укринформ"

Прямая речь: "Наша контрбатарейная борьба довольно мощная. За минувшие сутки уничтожено аж 10 вражеских лодок. 

Это попытки (захватчиков – ред.) маневрировать между островами. Они (лодки) почти все гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные группы. 40 оккупантов пошли по курсу "русского военного корабля", одна крупнокалиберная пушка и 5 единиц автобронетанковой техники".

Детали: По словам Гуменюк, в южных регионах пока очень заметного изменения линии фронта нет, поскольку Силы обороны должны прежде всего обеспечивать безопасность защитникам, которые будут маневрировать по левому берегу. 

"Поэтому пока контрбатарейная борьба, для того чтобы вычистить все запасы вот таких лодок маневровых, которые еще могут наносить вред нашим подразделениям. Поэтому сначала уничтожаем их, а потом идем сами", – сказала пресс-секретарь ОК.

Гуменюк отметила, что в пятницу вечером захватчики вывели на дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами "Калибр". Вероятно, это был отвлекающий маневр, потому что атака произошла позже на северном направлении, дроны Shahed запускались "где-то с Курского направления", отметила спикер.

В южных регионах, по ее словам, ночь прошла очень неспокойно, поскольку враг пытается наращивать обстрелы.

По словам Гуменюк, россиянам "не хватает снарядов и есть проблемы с логистикой", поэтому они пытаются давить на мирное население. 

"За прошедшие боевые сутки 10 населенных пунктов в нашей зоне ответственности были под обстрелами, некоторые – неоднократно. Пять человек ранены, один гражданский погиб. Более 30 частных домов и многоквартирных повреждены или разрушены до основания. То есть достаточно мощно и прицельно враг бьет по жилым кварталам. Это в основном правобережная Херсонщина, а также Очаковское направление", – сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Темы: война
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