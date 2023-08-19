В Румынии скандальная православная епархия продает значки с гербом России

Скандальная Томисская архиепархия Румынской православной церкви в своей сувенирной лавке продает значки с гербом России, в прошлом году архиепископ Томисский Феодосий восхвалял президента страны-агрессора Владимира Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Replica Online

Детали: Хотя Румыния проявила солидарность с беженцами из Украины, которые бежали от российской агрессии, в Томисской архиепископии есть магазин, где можно купить свечи и другие сувениры, и среди икон, браслетов и других церковных предметов есть значок с российским гербом.

"Двуглавый орел. Это славянское представление о том, что сила государства находится внутри Церкви. Он в рамке, а святой Георгий в центре – более торжественный", – так символизм значка объяснила продавщица магазина.

Румынское издание HotNews.ro также напоминает, что в прошлом году архиепископ Томисский Феодосий восхвалял Владимира Путина и Дмитрия Медведева, которые, по его словам, "не такие плохие, как их все рисуют".

"Конечно, они имеют свои грехи. Они не отвечают за грехи отцов, которые принесли коммунизм. Но не они его принесли. Те, кто принес коммунизм, западные люди, они насаждали коммунизм. Что Маркс и Энгельс не из России. Они имеют другое происхождение", – как-то так тогда объяснил это Феодосий.

Сейчас Томисская архиепархия находится в центре нового скандала: священник Эуджен Танесеску подал в отставку с должности пресс-секретаря и советника по вопросам СМИ после публикации аудиозаписей, на которых он якобы обсуждает Анету Бадиу – бывшую ясновидящую, которая якобы имеет влияние на Папу Феодосия.

Томисская архиепархия объявила, что проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто записывал частные телефонные разговоры.

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