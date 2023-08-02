Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 05:27
Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены
ОБЛОМОК ДРОНА SHAHED. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны сбили все ударные беспилотники россиян, которые ночью 2 августа атаковали Киев. Всего уничтожено более 10 дронов.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Прежде противник применил барражирующие боеприпасы типа "Shahed". Группы дронов заходили на Киев одновременно с нескольких направлений.

Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА – были своевременно обнаружены и уничтожены".

Реклама:

Детали: Глава КГВА также сообщил, что падение обломков сбитых вражеских дронов зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

"Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует", – рассказал Попко.

Темы: Киевбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Киев
По Украине распространялась воздушная тревога
Атака "Шахедов" на Киев: повреждены нежилые помещения
"Шахеды" атакуют Киев: в городе работает ПВО
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: