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Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 05:27
Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены
ОБЛОМОК ДРОНА SHAHED. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны сбили все ударные беспилотники россиян, которые ночью 2 августа атаковали Киев. Всего уничтожено более 10 дронов.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Прежде противник применил барражирующие боеприпасы типа "Shahed". Группы дронов заходили на Киев одновременно с нескольких направлений.

Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА – были своевременно обнаружены и уничтожены".

Детали: Глава КГВА также сообщил, что падение обломков сбитых вражеских дронов зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

"Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует", – рассказал Попко.

Темы: Киевбеспилотники
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