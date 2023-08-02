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Украинские защитники ночью сбили "Шахед" над Сумской областью

"Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 07:17
Украинские защитники ночью сбили Шахед над Сумской областью
Элементы "Шахеда". Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Силы обороны Украины ночью 2 августа уничтожили над Сумской областью вражеский беспилотник типа "Шахед".

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Ночью в небе Сумщины уничтожен вражеский БпЛА "Шахед"".

Что этому предшествовало:

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  • Силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников россиян, которые атаковали Киев.
  • На юге Одесской области российские оккупанты атаковали ударными дронами портовую и промышленную инфраструктуры, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.

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Темы: Сумская областьПВОШахед
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