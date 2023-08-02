Украинские защитники ночью сбили "Шахед" над Сумской областью
Среда, 2 августа 2023, 07:17
Силы обороны Украины ночью 2 августа уничтожили над Сумской областью вражеский беспилотник типа "Шахед".
Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "Ночью в небе Сумщины уничтожен вражеский БпЛА "Шахед"".
Что этому предшествовало:
- Силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников россиян, которые атаковали Киев.
- На юге Одесской области российские оккупанты атаковали ударными дронами портовую и промышленную инфраструктуры, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.