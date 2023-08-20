На Бахмутском направлении наступательные действия врага не имели успеха – сводка

За прошедшие сутки враг в очередной раз вел безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении, в частности в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клищеевки Донецкой области.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки состоялось 32 боевых столкновения.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки, Богдановки, Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны противника.