За сутки произошло более 25 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 20 августа между Силами обороны Украины и российскими оккупантами состоялось более 25 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Покровка, Новоалександровка Сумской области и Варваровка, Бударки, Землянки и Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополя, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шийковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселое, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Предтечино, Дилиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елезаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чаривного, Роботино, Павловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Казацкое, Токаревка, Понятовка, Херсон, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.