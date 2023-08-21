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Отели, рестораны и ТРЦ: СБУ арестовала имущество российского генерала в Украине

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 14:41
Отели, рестораны и ТРЦ: СБУ арестовала имущество российского генерала в Украине
Валерий Капашин. Фото: ГБР

Служба безопасности Украины арестовала на Полтавщине имущество генерал-полковника и чиновника Министерства промышленности и торговли РФ Валерия Капашина общей стоимостью более 1 миллиарда гривен.

Источник: СБУ

Детали: По данным СБУ, Валерий Капашин занимает должность начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

В Украине заблокировали его активы на более чем 20 коммерческих объектов, более 3 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.

Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры.

 
Фото: СБУ
 
Фото: СБУ

Дословно: "Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ выехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора.

Таким образом российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.

В дальнейшем часть этих денег направляли в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов".

Детали: Во время обысков правоохранители нашли военную форму российского образца, советскую символику, пропагандистскую литературу и награды от Кремля.

 
Фото: СБУ
 
Фото: СБУ
 
Фото: СБУ

Сейчас продолжается расследование в рамках уголовного производства по статьям о пособничестве и взаимодействии с государством-агрессором и финансировании терроризма.

Предыстория:

  • В апреле 2022 года ГБР обнаружило, что Капашин через бизнес-партнера Кивы отмывал средства в Украине.

Темы: РосcияСБУ
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