Минобороны создаст медкомиссии для обмена пленными

В Минобороны сообщили о создании смешанных медицинских комиссий для обмена военнопленными, это третий случай в мировой истории.

Источник: руководитель рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов на брифинге

Детали: Согласно Женевским конвенциям, в комиссию привлекается трое врачей: один врач от страны, которая удерживает военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран.

Прямая речь: "Это поможет освобождать украинских пленных и поможет также врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива".

Справочно:

С середины прошлого века эту норму применяли только во время войны во Вьетнаме и Ирано-Иракской войны.

Предыстория: