Минобороны создаст медкомиссии для обмена пленными
Вторник, 22 августа 2023, 15:49
В Минобороны сообщили о создании смешанных медицинских комиссий для обмена военнопленными, это третий случай в мировой истории.
Источник: руководитель рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов на брифинге
Детали: Согласно Женевским конвенциям, в комиссию привлекается трое врачей: один врач от страны, которая удерживает военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран.
Прямая речь: "Это поможет освобождать украинских пленных и поможет также врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива".
Справочно:
С середины прошлого века эту норму применяли только во время войны во Вьетнаме и Ирано-Иракской войны.
Предыстория:
- 8 августа из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 - в руках россиян.
- В течение последних недель количество российских военнопленных в Украине увеличилось более чем на 200 человек, каждый пятый сдался добровольно.