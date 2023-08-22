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Минобороны создаст медкомиссии для обмена пленными

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 15:49
Минобороны создаст медкомиссии для обмена пленными
Андрей Юсов. Фото getty images

В Минобороны сообщили о создании смешанных медицинских комиссий для обмена военнопленными, это третий случай в мировой истории.

Источник: руководитель рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов на брифинге

Детали: Согласно Женевским конвенциям, в комиссию привлекается трое врачей: один врач от страны, которая удерживает военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран.

Прямая речь: "Это поможет освобождать украинских пленных и поможет также врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива".

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Справочно:

С середины прошлого века эту норму применяли только во время войны во Вьетнаме и Ирано-Иракской войны.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 августа из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 - в руках россиян.
  • В течение последних недель количество российских военнопленных в Украине увеличилось более чем на 200 человек, каждый пятый сдался добровольно.

Темы: пленные
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