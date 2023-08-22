Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони створить медкомісії для обміну полоненими

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 15:49
Міноборони створить медкомісії для обміну полоненими
Андрій Юсов. Фото getty images

В Міноборони повідомили про створення змішаних медичних комісій для обміну військовополоненими, це третій випадок у світовій історії.

Джерело: керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов на брифінгу

Деталі: Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Пряма мова: "Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива".

Довідково:

  • З середини минулого століття цю норму застосовували лише під час війни у В’єтнамі та Ірано-Іракської війни.

Передісторія:

  • 8 серпня з полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян.

  • Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні збільшилася на понад 200 людей, кожний п′ятий здався добровільно.

Теми: полонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
полонені
ЗСУ поповнили обмінний фонд на понад 200 окупантів за останні тижні – розвідка
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: