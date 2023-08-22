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Міноборони створить медкомісії для обміну полоненими

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 15:49
Міноборони створить медкомісії для обміну полоненими
Андрій Юсов. Фото getty images

В Міноборони повідомили про створення змішаних медичних комісій для обміну військовополоненими, це третій випадок у світовій історії.

Джерело: керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов на брифінгу

Деталі: Згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Пряма мова: "Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива".

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Довідково:

  • З середини минулого століття цю норму застосовували лише під час війни у В’єтнамі та Ірано-Іракської війни.

Передісторія:

  • 8 серпня з полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян.

  • Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні збільшилася на понад 200 людей, кожний п′ятий здався добровільно.

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Теми: полонені
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