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В Украине проводят сотни обысков в военкоматах и ВВК

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 16:02
В Украине проводят сотни обысков в военкоматах и ВВК
фото полиции

Государственное бюро расследований, полиция и прокуроры проводят сотни обысков в военкоматах и ВВК по всей стране, выявлены масштабные коррупционные схемы.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, источники УП, пресс-служба полиции, пресс-служба ОГП

Дословно ГБР: "Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки.

В общем установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и т.д.".

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Детали: Возбуждены уголовные производства по ряду статей, в том числе по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом полномочий).

В ГБР также сообщили, что в конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных военкоматах провели 15 обысков. Как отмечают в Бюро, заведения проверяются на коррупционные действия персонала во время мобилизации, незаконное "освобождение" от мобилизации офицеров запаса и других военнообязанных лиц. 

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Дословно: "В ходе предыдущих проверок уже выявлены отдельные факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фиктивных справок военно-больничных комиссий. Сейчас по результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях".

Больше деталей: Кроме того, источники УП сообщают, что 22 августа полиция проводила массовые обыски в военкоматах в ряде регионов, в частности в Одессе и Ровно.

Дополнено: Полиция подтвердила, что проводит масштабные обыски.

Дословно полиция: "22 августа оперативники, следователи и прокуроры проводят более 200 одновременных обысков во всех регионах страны. Следственные действия продолжаются по месту расположения МСЭК и ВВК, в помещениях ТЦК и по месту жительства причастных к "схемам" лиц.

...В рамках отработки выявлены масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица данных учреждений во всех регионах страны. По всем разоблаченным фактам правоохранители начали уголовные производства.

В частности, за определенное вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Такие действия позволяли отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу".

 
фото поліції
 
 

Что предшествовало:

  • 17 августа Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкоматов.

Темы: обыскиТЦКГБРполиция
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