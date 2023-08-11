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Зеленский о решении СНБО: Увольняем всех областных военкомов

Станислав ПогориловПятница, 11 августа 2023, 14:32
Зеленский о решении СНБО: Увольняем всех областных военкомов
Владимир Зеленский, фото: пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны по проверке территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), в частности, принято решение уволить всех областных военкомов.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена".

Детали: По его словам, зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в передовой из-за ранения, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма - именно им можно доверить эту систему комплектования.

"Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ", - отметил президент.

Также на заседании СНБО рассматривался вопрос ВЛК. "Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас - проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - пообещал Зеленский.

Что предшествовало: 23 июля на Ставке главнокомандующего Зеленский дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте".

Темы: ТЦКЗеленскийСНБО
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