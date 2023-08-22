Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атакуют с авиации Работино и Урожайное, за сутки 26 боестолкновений - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 22 августа 2023, 19:25
Россияне атакуют с авиации Работино и Урожайное, за сутки 26 боестолкновений - Генштаб
Фото: Getty Images

Российские оккупанты задействовали авиацию для нанесения ударов по населенным пунктам Урожайное и Роботино, куда вошли защитники, в то же время Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Всего за сутки состоялось 26 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеневка, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Берестовое, Твердохлебово, Купянск-Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Твердохлебово и Серебрянского лесничества Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Звановка, Веселое, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки и Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Камышаны Херсонской области.

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Защитники имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки в Запорожской области – Генштаб
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
"Роковая ошибка": фестиваль в Варшаве отменили из-за спонсоров-россиян
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: