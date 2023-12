Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что приобретенные его страной пусковые установки ЗРК NASAMS прибудут в Украину уже в сентябре.

Источник: Науседа в Twitter, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня в Киеве я сказал моему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. В следующем месяце Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS".

Today in Kyiv I told my dear friend President @ZelenskyyUa that Lithuania will keep supporting Ukraine until victory. Lithuania will deliver NASAMS launchers to Ukraine next month. 🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/cxDnB3FX6G

Детали: В свою очередь Зеленский поблагодарил Литву за сильную и длительную поддержку Украины.

"Всегда рад приветствовать Гитанаса Науседу в Киеве. Я поблагодарил Гитанаса за сильную и длительную поддержку Украины со стороны Литвы.

Военная помощь, формула мира, экспорт зерна, восстановление и другие вопросы. У нас есть полное понимание и готовность работать вместе", – написал Зеленский.

Always a pleasure to welcome @GitanasNauseda in Kyiv.



I thanked Gitanas for Lithuania’s strong and lasting support for Ukraine.



Military aid, the Peace Formula, grain exports, recovery, and other issues.



We have a full understanding and readiness to work together 🇺🇦🇱🇹 pic.twitter.com/HdXUsxzp3g