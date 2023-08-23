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Главу райсовета Мельниченко окончательно сняли с должности после скандала с катером – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 августа 2023, 16:56
Главу райсовета Мельниченко окончательно сняли с должности после скандала с катером – СМИ
фото: iskra-media.com

Зятя бывшего главы Одесской области Григория Мельниченко, которого подозревают в присвоении катера Госэкоинспекции, окончательно отстранили от должности главы Белгород-Днестровского районного совета.

Источник: Думская

Детали: По информации СМИ, его отстранили после повторного голосования во время сессии Белгород-Днестровского райсовета 23 августа.

Справочно: Григорий Мельниченко – зять бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Сергея Гриневецкого и член партии "Доверяй делам".

 
фото думской
 

Предыстория: 

  • 10 августа СМИ сообщили об обысках у экс-руководителя Одесской области Сергея Гриневецкого и председателя райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко. В тот же день прокуроры сообщили Мельниченко о подозрении в краже в особо крупных размерах.
  • По данным следствия, чиновник завладел скоростным катером Госэкоинспекции под предлогом сохранения государственного имущества от российских обстрелов, а сам перевез его на территорию завода в городе Беляевка. Судно оценили в 2 млн 690 тысяч гривен.
  • Киевский районный суд Одессы взял Мельниченко под стражу с альтернативой внесения залога в 5 млн 368 тысяч гривен, решение было обнародовано в судебном реестре 14 августа.
  • 18 августа стало известно, что Мельниченко подал заявление о сложении полномочий председателя Белгород-Днестровского районного совета. На 23 августа планировали голосование для окончательного отстранения.

Темы: Одесская область
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