Главу райсовета Мельниченко окончательно сняли с должности после скандала с катером – СМИ

Зятя бывшего главы Одесской области Григория Мельниченко, которого подозревают в присвоении катера Госэкоинспекции, окончательно отстранили от должности главы Белгород-Днестровского районного совета.

Источник: Думская

Детали: По информации СМИ, его отстранили после повторного голосования во время сессии Белгород-Днестровского райсовета 23 августа.

Справочно: Григорий Мельниченко – зять бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Сергея Гриневецкого и член партии "Доверяй делам".

фото думской

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