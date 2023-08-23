Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главу райсовета Мельниченко окончательно сняли с должности после скандала с катером – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 августа 2023, 16:56
Главу райсовета Мельниченко окончательно сняли с должности после скандала с катером – СМИ
фото: iskra-media.com

Зятя бывшего главы Одесской области Григория Мельниченко, которого подозревают в присвоении катера Госэкоинспекции, окончательно отстранили от должности главы Белгород-Днестровского районного совета.

Источник: Думская

Детали: По информации СМИ, его отстранили после повторного голосования во время сессии Белгород-Днестровского райсовета 23 августа.

Справочно: Григорий Мельниченко – зять бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Сергея Гриневецкого и член партии "Доверяй делам".

 
фото думской
 

Предыстория: 

  • 10 августа СМИ сообщили об обысках у экс-руководителя Одесской области Сергея Гриневецкого и председателя райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко. В тот же день прокуроры сообщили Мельниченко о подозрении в краже в особо крупных размерах.
  • По данным следствия, чиновник завладел скоростным катером Госэкоинспекции под предлогом сохранения государственного имущества от российских обстрелов, а сам перевез его на территорию завода в городе Беляевка. Судно оценили в 2 млн 690 тысяч гривен.
  • Киевский районный суд Одессы взял Мельниченко под стражу с альтернативой внесения залога в 5 млн 368 тысяч гривен, решение было обнародовано в судебном реестре 14 августа.
  • 18 августа стало известно, что Мельниченко подал заявление о сложении полномочий председателя Белгород-Днестровского районного совета. На 23 августа планировали голосование для окончательного отстранения.

Темы: Одесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT

Папа признал неуместность российских императоров в своей речи

фотоЗалужный назначил Героя Украины главным военкомом Львовщины

Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС: удалось избежать худшего

фотоКиев посетил Стивен Фрай: проведет саммит Зеленской

Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"

Все новости...
Одесская область
11 дронов из 20 были уничтожены над Украиной за ночь
Россияне три часа атаковали "Шахедами" Одесскую область, повреждены зернохранилища
"Шахеды" атакуют юг Одесщины
Последние новости
02:32
Обстрелы Сумщины: двое раненых, повреждена железная дорога, более 10 домов и квартир
01:57
Зеленский после встречи с военными: Ставка рассмотрит вопрос РЭБ
01:40
Около 8 тысяч раз в неделю враг обстреливает восточную линию фронта – Маляр
00:52
На второй линии обороны оккупанты могли создать сеть лабиринтов – военные 
00:18
Мощный шторм в Испании: количество жертв возросло до пяти, есть пропавшие без вести
23:59
Кулеба: Глупости о "медленном наступлении" говорят диванные эксперты и СМИ, а не министры стран
23:20
В Латвии заявили, что помощь Украине тормозится из-за плохой инфраструктуры между странами
22:59
Додону отказали в отмене запрета на выезд из Молдовы
22:53
Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта
22:27
Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным
Все новости...
Реклама: