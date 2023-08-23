Голову райради Мельниченка остаточно зняли з посади після скандалу з катером – ЗМІ

Зятя колишнього голови Одеської області Григорія Мельниченка, якого підозрюють у привласненні катера Держекоінспекції, остаточно відсторонили від посади голови Білгород-Дністровської районної ради.

Джерело: Думская

Деталі: За інформацією ЗМІ, його відсторонили після повторного голосування під час сесії Білгород-Дністровської райради 23 серпня.

Довідково: Григорій Мельниченко – зять колишнього голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Гриневецького і член партії "Довіряй ділам".

фото думської

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