Голову райради Мельниченка остаточно зняли з посади після скандалу з катером – ЗМІ
Середа, 23 серпня 2023, 16:56
Зятя колишнього голови Одеської області Григорія Мельниченка, якого підозрюють у привласненні катера Держекоінспекції, остаточно відсторонили від посади голови Білгород-Дністровської районної ради.
Джерело: Думская
Деталі: За інформацією ЗМІ, його відсторонили після повторного голосування під час сесії Білгород-Дністровської райради 23 серпня.
Довідково: Григорій Мельниченко – зять колишнього голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Гриневецького і член партії "Довіряй ділам".
Передісторія:
- 10 серпня ЗМІ повідомили про обшуки в екскерівника Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка. Того ж дня прокурори повідомили Мельниченку про підозру в крадіжці в особливо великих розмірах.
- За даними слідства, посадовець заволодів швидкісним катером Держекоінспекції під приводом збереження державного майна від російських обстрілів, а сам перевіз його на територію заводу у місті Біляївка. Судно оцінили у 2 млн 690 тисяч гривень.
- Київський районний суд Одеси взяв Мельниченка під варту з альтернативою внесення застави в 5 млн 368 тисяч гривень, рішення було оприлюднене в судовому реєстрі 14 серпня.
- 18 серпня стало відомо, що Мельниченко подав заяву про складання повноважень голови Білгород-Дністровської районної ради. На 23 серпня планували голосування для остаточного відсторонення.