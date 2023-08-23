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Голову райради Мельниченка остаточно зняли з посади після скандалу з катером – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 23 серпня 2023, 16:56
Голову райради Мельниченка остаточно зняли з посади після скандалу з катером – ЗМІ
фото: iskra-media.com

Зятя колишнього голови Одеської області Григорія Мельниченка, якого підозрюють у привласненні катера Держекоінспекції, остаточно відсторонили від посади голови Білгород-Дністровської районної ради.

Джерело: Думская

Деталі: За інформацією ЗМІ, його відсторонили після повторного голосування під час сесії Білгород-Дністровської райради 23 серпня.

Довідково: Григорій Мельниченко – зять колишнього голови Одеської обласної держадміністрації Сергія Гриневецького і член партії "Довіряй ділам".

 
фото думської
 

Передісторія: 

  • 10 серпня ЗМІ повідомили про обшуки в екскерівника Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка. Того ж дня прокурори повідомили Мельниченку про підозру в крадіжці в особливо великих розмірах.
  • За даними слідства, посадовець заволодів швидкісним катером Держекоінспекції під приводом збереження державного майна від російських обстрілів, а сам перевіз його на територію заводу у місті Біляївка. Судно оцінили у 2 млн 690 тисяч гривень.
  • Київський районний суд Одеси взяв Мельниченка під варту з альтернативою внесення застави в 5 млн 368 тисяч гривень, рішення було оприлюднене в судовому реєстрі 14 серпня.
  • 18 серпня стало відомо, що Мельниченко подав заяву про складання повноважень голови Білгород-Дністровської районної ради. На 23 серпня планували голосування для остаточного відсторонення.

Теми: Одеська область
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