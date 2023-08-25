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Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 августа 2023, 08:32
Воздушные силы ночью уничтожили все четыре ракеты, которыми атаковали Одесскую область
РОССИЙСКАЯ РАКЕТА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО MIL.RU

Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили четыре российские ракеты над Одесской областью.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Ночью 25 августа 2023 года противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей.

В направлении южных областей с самолетов Су-34 было выпущено две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа "шахед" с направления Приморско-Ахтарск".

Детали: Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. Ракеты - в пределах Одесской, ударный БПЛА - в Днепропетровской области.

Темы: Воздушные силы ВСУОдесская областьракетный ударПВО
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